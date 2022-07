Certamente, naturalmente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Certamente, naturalmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Certamente, naturalmente

Arte ci vediamo / arrivederci bai / ez sì / no noski! certo! / certamente! / naturalmente! topa! salute! egun on! buon giorno! arratsalde on! buona sera...

Queste, come la zebra, il bisonte americano, la mucca, il mulo, l'asino e beninteso i pony, vengono rappresentate come specie parlanti, mentre altre, come...