La cambia chi muta opinione, spesso per tornaconto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cambia chi muta opinione, spesso per tornaconto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASACCA

Significato/Curiosita : La cambia chi muta opinione, spesso per tornaconto

«byloe», da poco pubblicato all'estero su kaljaev), senza il minimo tornaconto, senza la minima speranza di sottrarsi alla tortura, alla prigione, alla morte...

Disambiguazione – se stai cercando la località italiana, vedi casacca (berceto). la casacca è un indumento ampio e dritto, spesso una giacca o una camicia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

