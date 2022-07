Il biblico generale che uccise Abner - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il biblico generale che uccise Abner. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Re d'israele il suo debole figlio is-bàal. davide colse l'occasione per fare ritorno in patria e fu incoronato re a ebron. abner, generale di is-baal,...

ioab, o joab (... - ... in ebraico: tradotto anche con gioab, lett. 'jahwe è padre') è stato un condottiero ebraico dell'antico regno d'israele. secondo...