Alunno bocciato l anno prima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alunno bocciato l anno prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIPETENTE

Significato/Curiosita : Alunno bocciato l anno prima

il collegiale viene bocciato la prima edizione è andata in onda dal 2 al 23 gennaio 2017, è stata ambientata nel 1960, anno in cui si sono svolti a...

29 aprile 2017. ^ "la ripetente fa l'occhietto al preside", su antoniogenna.net. url consultato il 29 aprile 2017. la ripetente fa l'occhietto al preside...

