L acqua nel sifone - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SELZ

Significato/Curiosita : L acqua nel sifone

Ottenuta immettendo in un sifone ermetico il gas (anidride carbonica) sotto pressione di apposite bombolette. in pratica, il seltz è acqua gassata molto frizzante...

Nel selz), gau-köngernheim, gau-odernheim, bechtolsheim (engelborner brünnelche si getta nel selz), undenheim, köngernheim (goldbach si getta nel selz),... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

