Zuppa fredda spagnola con verdure e pane frullati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zuppa fredda spagnola con verdure e pane frullati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SALMOREJO

Significato/Curiosita : Zuppa fredda spagnola con verdure e pane frullati

Salmorejo cordobés) è una zuppa fredda spagnola, tipica della zona di cordova in andalusia, a base di pomodoro, aglio, pezzi di pane duro, olio extravergine...

