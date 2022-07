Verifica, controllo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verifica, controllo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISCONTRO

Significato/Curiosita : Verifica, controllo

La verifica dei fatti (anche verifica delle fonti, spesso indicato con l'anglicismo fact-checking), nel lessico del giornalismo, è il lavoro di accertamento...

Venne pubblicato il singolo ugo... domani mi sposo, che otterrà un grande riscontro commerciale[senza fonte] e oggi è una rarità tra i collezionisti[senza fonte]... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

