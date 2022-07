Si usano per spaccare la legna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per spaccare la legna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CUNEI

Significato/Curiosita : Si usano per spaccare la legna

Di chi è sotto l'attacco ad esempio di una campagna di stampa avversa. spaccare il capello in quattro indica l'eccesso di pignoleria. l'espressione deriva...

Forma piramidale e appuntita, che possono ricordare dei chiodini o dei cunei, da cui appunto deriva la definizione di scrittura cuneiforme. originariamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con usano; spaccare; legna; Si usano per immunizzare; Si usano per spolverare; usano molto cuoio; I corpuscoli nel sangue che ne causano la coagulazione; __ Ciliegia, falegna me personaggio di Pinocchio; Sotto il banco del falegna me; Taglia la legna nelle foreste fiabesche; Li usano i falegna mi; Cerca nelle Definizioni