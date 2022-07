Un tipo di salame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di salame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FELINO

Significato/Curiosita : Un tipo di salame

salame milano, anche chiamato crespone (dal nome locale del budello utilizzato), è un tipo di salame prodotto originariamente nel milanese a base di carne...

Il salame felino è un salame prodotto storicamente nella cittadina di felino (da cui il nome) e in alcuni comuni limitrofi, come sala baganza e langhirano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

