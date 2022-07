Tennista serbo più volte numero uno al mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tennista serbo più volte numero uno al mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DJOKOVIC

Significato/Curiosita : Tennista serbo piu volte numero uno al mondo

Nole (in cirillico serbo pronuncia[·info] ['nvak 'kvi]; belgrado, 22 maggio 1987), è un tennista serbo, numero 7 della classifica...

Novak dokovic, noto con la traslitterazione djokovic e detto nole (in cirillico serbo pronuncia[·info] ['nvak 'kvi]; belgrado, 22... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

