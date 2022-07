La sua forza non riguarda i muscoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua forza non riguarda i muscoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VOLONTA

Significato/Curiosita : La sua forza non riguarda i muscoli

Questi muscoli sono connessi a segmenti scheletrici e presentano la caratteristica di essere controllati dalla nostra volontà. in questi muscoli la percentuale...

Di volontà possono essere il desiderio di lasciare un'eredità ai figli e/o ai parenti, o il proposito di comprare una casa. generalmente la volontà rappresenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con forza; riguarda; muscoli; Nobili come i Visconti e gli Sforza ; Si dice che fossero la forza di Sansone; Che forza l altrui volontà; Personaggio cinematografico di incredibile forza ; Insiemi di schemi o modelli che riguarda no una certa disciplina; Quello di Maastricht riguarda l Unione Europea; riguarda gli occhi e può essere arcigno; Che riguarda l intero pianeta; I muscoli delle natiche; Si chiamano anche cozze o muscoli ; Aiutano la crescita notevole dei muscoli ; muscoli che si sviluppano con gli estensori; Cerca nelle Definizioni