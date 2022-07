Situati sulla terraferma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Situati sulla terraferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONTINENTALI

Significato/Curiosita : Situati sulla terraferma

Di paxò e antipaxò e ai borghi fortificati di butrinto e parga, situati sulla terraferma. l'isola fu spesso teatro di scontri in particolare va ricordato...

sono aperte alle "squadre continentali professionistiche" (uci proteam) ed alle "squadre continentali" (uci continental team), tuttavia è possibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con situati; sulla; terraferma; situati a distanza; La Kudrow di Friends, la situati on comedy; situati all intorno; situati a grande profondità; Mammifero della savana con verruche sulla testa; Attore che gigioneggia sulla scena; __ __, cioè senza peli sulla lingua; Pesa sulla coscienza; È staccata dalla terraferma ; Insenature marine che si insinuano nella terraferma ; Non abitano sulla terraferma ; Situati in terraferma ; Cerca nelle Definizioni