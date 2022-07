Sfizioso fritto ligure a base di farina di ceci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfizioso fritto ligure a base di farina di ceci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PANISSA

Significato/Curiosita : Sfizioso fritto ligure a base di farina di ceci

Senza nome. zeppole di san giuseppe: dolci della tradizione meridionale. paste fritte (o, raramente, al forno) a base di uova, farina e zucchero, guarnite...

La panissa è un piatto tipico della cucina ligure. per la panissa si usano gli stessi ingredienti della farinata di ceci, con l'esclusione però dell'olio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

