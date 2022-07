Ricevuti per mezzo di un lascito testamentario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricevuti per mezzo di un lascito testamentario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EREDITATI

Significato/Curiosita : Ricevuti per mezzo di un lascito testamentario

Aureliano e spadino, alleandosi con loro per vendicarsi di lui. dopo la morte di samurai e il lascito testamentario di quest'ultimo, abbandona la scena rifiutando...

Hanno ristrutturato, adattato e ingrandito manieri e palazzi acquistati o ereditati che si tramandano da intere generazioni. nel regno della regina elisabetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con ricevuti; mezzo; lascito; testamentario; Interpretazione dei segnali ricevuti ; Compiaciuto dei complimenti ricevuti ; ricevuti , intercettati; Non dimenticano i benefici ricevuti ; mezzo di trasporto che viaggia su terra e acqua; Altopiano con montagne intorno o in mezzo ; In mezzo alla pineta; Scalfire in mezzo ; Ricevere con un lascito ; Eredità, lascito ; Può esserlo un lascito ; Si dividono il lascito ; Quello testamentario convoca tutti gli eredi; Legato testamentario ; Cerca nelle Definizioni