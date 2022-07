Quella del medico non ha sapore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella del medico non ha sapore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RICETTA

Veneziana, il giovane medici si recò a milano dove conobbe francesco sforza, amico e alleato del nonno cosimo. in quella che era la capitale del ducato di milano...

Prendi; e in inglese ricetta si dice appunto recipe che altro non è che la prima parola di ogni ricetta oggi il termine ricetta si è progressivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

quella rossa è una persona sfuggente; È nota quella pitagorica; È civile quella dei voli di linea; C è quella pasticciera; L Enzo cantante e medico ; medico che non opera; Elemento usato in campo medico e chimico; Informazioni che il medico raccoglie dal paziente; Ha sapore di mandorla; Lo è il sapore ... acerbo; Aspri di sapore ; Il Paoli di sapore di sale;