Le prime nel tiro - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : TI

Significato/Curiosita : Le prime nel tiro

Libero lo spazio tra le prime due tacche presenti nelle linee. in questo modo, nel caso in cui l'ultimo tiro libero non entri nel canestro, sia gli avversari...

Lavoro ti (pugnale) ti – simbolo chimico del titanio ti – codice fips 10-4 del tagikistan ti – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua tigrina ti – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

