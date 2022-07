Porto tedesco sul mar Baltico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porto tedesco sul mar Baltico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : KIEL

Significato/Curiosita : Porto tedesco sul mar baltico

Meridionale divenne tedesca. la prima guerra mondiale venne combattuta anche sul baltico. dopo il 1920, la polonia si riaffacciò sul mar baltico, e i porti polacchi...

Vedi kiel (disambigua). kiel (afi: /kil/) è una città della germania nel land dello schleswig-holstein, di cui è capoluogo e città più popolosa. kiel è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Vedi kiel (disambigua). kiel (afi: /kil/) è una città della germania nel land dello schleswig-holstein, di cui è capoluogo e città più popolosa. kiel è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con porto; tedesco; baltico; Mezzo di trasporto che viaggia su terra e acqua; Un porto campano; Un importo non fissato; Una banchina in porto ; tedesco ... in tono scherzoso; Il compositore tedesco affetto da sordità; Bertolt famoso drammaturgo tedesco ; Colosso franco-tedesco dell industria aeronautica; Un popolo baltico ; Lo Stato baltico con Vilnius; Grandi giacigli... o abitanti di un paese baltico ; Europeo sul baltico ;