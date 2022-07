Le pitture preistoriche sulle pareti di grotte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le pitture preistoriche sulle pareti di grotte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RUPESTRI

Significato/Curiosita : Le pitture preistoriche sulle pareti di grotte

Dell'umanità dell'unesco, con le altre grotte che si trovano nella valle del fiume vézère. nelle grotte si trovano esempi di opere di arte parietale risalenti...

Incisione rupestre (en) incisioni rupestri, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) opere riguardanti incisioni rupestri, su open... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

