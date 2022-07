Pianta officinale detta erba di San Giovanni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta officinale detta erba di San Giovanni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IPERICO

Significato/Curiosita : Pianta officinale detta erba di san giovanni

Di grano, avena, orzo, erba medica e soprattutto erba da taglio utilizzata per l'allevamento degli animali. la coltivazione di ortaggi avviene nella parte...

D'ansia. gli studi utilizzano generalmente degli estratti standardizzati di iperico (spesso prodotti da società svizzere e tedesche col nome di li 160, ws... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

