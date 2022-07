Il paese del premio nobel Aung San Suu Kyi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il paese del premio nobel Aung San Suu Kyi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIRMANIA

Significato/Curiosita : Il paese del premio nobel aung san suu kyi

premio nobel per la pace 1991 aung san suu kyi (in birmano: [à sá s tì]; yangon, 19 giugno 1945) è una politica birmana, attiva...

Stai cercando altre forme di governo nella storia della birmania/myanmar, vedi unione birmana. disambiguazione – "myanmar" rimanda qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

