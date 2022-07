L osso più lungo del corpo umano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L osso più lungo del corpo umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FEMORE

Significato/Curiosita : L osso piu lungo del corpo umano

Marcata lungo la linea mediana da una leggera cresta, che indica la sinfisi mentoniera, la linea di giunzione delle due porzioni da cui l'osso è costituito...

Disambiguazione – se stai cercando il segmento della zampa del ragno, vedi femore (ragno). il femore è un osso dell'arto inferiore, situato nella coscia, che costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Disambiguazione – se stai cercando il segmento della zampa del ragno, vedi femore (ragno). il femore è un osso dell'arto inferiore, situato nella coscia, che costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con osso; lungo; corpo; umano; Tessuti grosso lani soggetti di un opera teatrale; L autore del romanzo Il rosso e il nero; Un terreno dove si posso no raccogliere preziosi tuberi; Gallinacei dal becco rosso ; Non si può mai trattenere troppo a lungo ; lungo ambiente, corridoio per passeggiare; Un lungo animaletto; lungo pugnale; Una delle principali arterie del corpo ; corpo armato speciale; Ridotto apporto di sangue in un area del corpo ; corpo Consolare; Rende l uomo inumano ; Mezzo di trasporto turistico con un motore umano ; Un apparato umano ; Facsimile umano ;