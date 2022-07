Non è bene farlo nel piatto in cui si mangia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è bene farlo nel piatto in cui si mangia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPUTARE

Significato/Curiosita : Non e bene farlo nel piatto in cui si mangia

Impanata e fritta acquistò consistenza, tanto da resistere al trasporto. inoltre parliamo di una vivanda che non va a male rapidamente e si mangia a temperatura...

Ben noti per la loro capacità di sputare veleno in situazioni di pericolo. l'atteggiamento sociale riguardo allo sputare è cambiato enormemente in europa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

