Nel 1911 il suo governo iniziò la guerra di Libia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel 1911 il suo governo iniziò la guerra di Libia.

Soluzione 8 lettere : GIOLITTI

Significato/Curiosita : Nel 1911 il suo governo inizio la guerra di libia

Disambiguazione – "guerra di libia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi guerra di libia (disambigua). la guerra italo-turca (nota in...

Disambiguazione – "giolitti" rimanda qui. se stai cercando altre persone con lo stesso cognome, vedi giolitti (disambigua). giovanni giolitti (mondovì, 27 ottobre... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con 1911; governo; iniziò; guerra; libia; Marchio di calzature nato a Torino nel 1911 ; Casa di moda creata a Bergamo nel 1911 ; È grigio in un dipinto di Piet Mondrian del 1911 ; Casa di moda italiana fondata a Bergamo nel 1911 ; Ha guidato il LXIV governo repubblicano italiano; La prevalenza, in un governo , degli esperti sui politici; Rappresenta il governo a livello provinciale; Un riassetto del governo dopo una crisi; L imperatore che iniziò la costruzione del Colosseo; iniziò la lotta contro i boeri; Località dove Gesù iniziò la sua predicazione; Quello Vaticano II iniziò nel 1962; Fu distrutta durante l ultima guerra ; Un antica nave da guerra ; Film di guerra con Colin Farrell; Una delle famiglie protagoniste di guerra e Pace; La moneta della libia ; Il faraone che ristabilì la dominazione egiziana fino all Eufrate, in libia e Nubia; Capitale della libia sul Mediterraneo; Sigla della libia ; Cerca nelle Definizioni