Un Neil cantante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Neil cantante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un neil cantante

Vince neil wharton (los angeles, 8 febbraio 1961) è un cantante heavy metal statunitense. è noto soprattutto per essere il frontman storico dei mötley...

Settimane. il primo vero successo di neil sedaka fu the diary, del 1958, con cui sfondò anche in italia. sedaka è noto in italia anche per numerosi successi...