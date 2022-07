Motto della tradizione benedettina: ora et __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Motto della tradizione benedettina: ora et __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LABORA

Significato/Curiosita : Motto della tradizione benedettina: ora et __

Tempo nelle varie occupazioni della giornata durante la quale la preghiera e il lavoro si alternano nel segno del motto ora et labora ("prega e lavora")....

