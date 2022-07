Moneta scherzosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Moneta scherzosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PALANCA

Significato/Curiosita : Moneta scherzosa

Era il nome di una moneta da 12 denari, cioè di un soldo d'argento che imitava il grosso bolognino. il nome fu poi preso dalle monete di questo valore emesse...

Massimo palanca (loreto, 21 agosto 1953) è un ex calciatore italiano. raggiunse l'apice della sua carriera con la maglia del catanzaro tra la metà degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con moneta; scherzosa; La moneta della Libia; La moneta in corso in Iran; La moneta più preziosa per Paperone; Una moneta di tante Nazioni; Qualifica... scherzosa ; Arguta, scherzosa ; Presa in giro scherzosa ; Il declamatore fine, detto scherzosa mente; Cerca nelle Definizioni