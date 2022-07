Metodo di cottura a bassa temperatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metodo di cottura a bassa temperatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CONFIT

Significato/Curiosita : Metodo di cottura a bassa temperatura

Su cottura sottovuoto cottura a bassa temperatura: 5 errori da evitare, su dissapore. url consultato il 26 luglio 2018. guide pratiche per la cottura sous...

Il confit è un metodo di cottura inventato nella francia sud-occidentale. esso consiste nel cuocere a bassa temperatura (circa 90 gradi centigradi) carne... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

