Le loro dita sono un dolce pugliese di carnevale - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : APOSTOLI

Significato/Curiosita : Le loro dita sono un dolce pugliese di carnevale

Con cuddura s'intende un tipo di ciambella intrecciata diffusa in tutta l'italia meridionale. essa può essere sia dolce che salata. viene indicata con...

"dodici apostoli" e "apostoli" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi apostolo (disambigua), apostoli (disambigua) e dodici apostoli (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

