Su letti e divani nei mesi freddi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Su letti e divani nei mesi freddi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAPUNTE

Significato/Curiosita : Su letti e divani nei mesi freddi

Trovavano sui ponti d, e, f e g, alle estremità del transatlantico, e avevano da 2 a 4 letti o cuccette. avevano anche divani letto e stufe elettriche, che...

Due donne hanno creato "il circolo della trapunta", dove donne di vita vissuta, oltre a realizzare trapunte, sfogano le loro angosce attraverso chiacchierate... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

