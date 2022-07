Lega di rame e zinco usata per strumenti musicali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lega di rame e zinco usata per strumenti musicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : OTTONE

Significato/Curiosita : Lega di rame e zinco usata per strumenti musicali

E utensili in rame. l'ottone, una lega di rame e zinco, era già noto agli antichi greci e fu ampiamente utilizzato dai romani. il rame è stato associato...

ottone – comune italiano in provincia di piacenza ottone – lega metallica ottone – opera di georg friedrich händel ottoni – categoria di strumenti musicali... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

