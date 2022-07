L involucro della noce moscata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L involucro della noce moscata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MACIS

Significato/Curiosita : L involucro della noce moscata

Racchiusi in un involucro di cellulosa sintetica e fatti bollire o cotti al vapore; le spezie tipiche utilizzate includono pepe bianco, noce moscata e salvia...

Il macis (chiamato anche mace o fiore della noce moscata) è una spezie culinaria, originaria delle isole molucche. si tratta di una parte del frutto del... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con involucro; della; noce; moscata; involucro per oggetti da spedire; involucro di riso e altri cereali; L involucro con le uova degli insetti; Un involucro argenteo; Modella ti in una forma ben definita; Il Reitano della canzone; Fine della commedia; Così erano i soldati al termine della ferma; I fiori dell innoce nza; Storico scooter della Innoce nti; Scott __: ha scritto Presunto innoce nte; Quel che si mangia nella noce ; Si usa moscata in cucina; Avvolge il seme della noce moscata ; È moscata in cucina; Parte della noce moscata ; Cerca nelle Definizioni