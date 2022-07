Si innalza per ricordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si innalza per ricordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STELE

Significato/Curiosita : Si innalza per ricordo

Dopo un primo set sofferto, con un dokovic falloso e nervoso, il serbo innalza il suo livello di gioco e riesce a chiudere la partita, a suo favore, al...

Per stele (dal greco st, in latino stela o stele) si intende genericamente un monolito oblungo elevato a scopo commemorativo e conseguentemente decorato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con innalza; ricordo; Si innalza nelle grotte; innalza re un edificio; innalza ta, costruita postura verticale; innalza no barricate; Iscrizioni... a ricordo ; Come un ricordo tolto dalla memoria; Lo svanire d ogni ricordo ; Edificio... a ricordo ; Cerca nelle Definizioni