Si getta per prendere qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si getta per prendere qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AMO

Significato/Curiosita : Si getta per prendere qualcosa

amo – città della contea di hendricks, indiana amo (area monetaria ottimale) – area comprendente paesi per i quali è vantaggioso creare un'area di cambi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Si getta in acqua sperando; getta rsi dall alto o avventurarsi; Si getta no a mare; Si getta nel fiume Sarthe; prendere o dare in prestito; Ci si va a prendere aria; Apprendere dalle lezioni; Apprendere , venire a sapere; Fare qualcosa controvoglia: __ collo; Dire qualcosa con voce fragorosa; Dividere in parti qualcosa ; Primo contatto con qualcuno o qualcosa ;