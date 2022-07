Eseguita dai nuotatori tra una vasca e l altra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eseguita dai nuotatori tra una vasca e l altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIRATA

Significato/Curiosita : Eseguita dai nuotatori tra una vasca e l altra

Ufficiali. in una gara vengono eseguiti dai nuotatori tutti gli stili, partendo con la farfalla (delfino), e successivamente in ordine dorso, rana e stile libero...

Termine virata è usato per indicare un cambio di direzione: nella nautica in generale virata in particolare nella vela: virata nel nuoto: virata nel volo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

