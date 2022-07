L Enzo cantante e medico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Enzo cantante e medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : JANNACCI

Significato/Curiosita : L enzo cantante e medico

Musicista figlio di enzo, vedi paolo jannacci. enzo jannacci, all'anagrafe vincenzo jannacci (milano, 3 giugno 1935 – milano, 29 marzo 2013), è stato un cantautore...

