Così erano i soldati al termine della ferma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così erano i soldati al termine della ferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONGEDATI

Significato/Curiosita : Cosi erano i soldati al termine della ferma

Gli altri soldati (eccetto upham) picchiano allora l'unico tedesco superstite e stanno per giustiziarlo, quando miller interviene, li ferma, benda il...

Scoppio 1º marzo: a milano si costituisce la società di mutuo soccorso tra congedati e pensionati dai carabinieri reali 29 marzo: a new orleans lo scacchista... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

