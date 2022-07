La coppia... di fatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La coppia... di fatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TT

Significato/Curiosita : La coppia... di fatto

Definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi ed economici, alla quale la legge riconosce attraverso uno specifico...

La audi tt è una autovettura sportiva prodotta dalla casa automobilistica tedesca audi a partire dal 1998 in tre generazioni. basata sulla piattaforma... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

