Le consonanti in erba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti in erba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RB

Significato/Curiosita : Le consonanti in erba

in lingua friulana tale fono, reso con la grafia j, è presente in parole come jarbe ('erba') [jar'be] oppure just ('appena', 'giusto') ['jst]. in lingua...

(lipsia). il rasenballsport leipzig, meglio noto come rb leipzig e in italiano come lipsia o rb lipsia (nonché impropriamente come red bull lipsia), è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con consonanti; erba; Due consonanti del loquace; Le consonanti in lega; Tutti senza consonanti ; Le consonanti di Hanoi; Pianta officinale detta erba di San Giovanni; Un soldato in erba ; Un deposito d erba secca; Studenti in erba ; Cerca nelle Definizioni