Concittadini di Pier Fortunato Calvi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : NOALESI

Terni, comprende i comuni di alviano, amelia, attigliano, calvi dell'umbria (eccetto la frazione di santa maria della neve), giove, guardea, lugnano in teverina...

Raccoglie le uve di un ampio circondario. noale sorge lungo la sr515 "noalese", quasi a metà strada fra padova e treviso. a circa 9 km dalla città si...

