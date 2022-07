Classe di animali a sangue freddo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Classe di animali a sangue freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RETTILI

Significato/Curiosita : Classe di animali a sangue freddo

Negli animali terrestri quelli saturi. negli animali a sangue freddo, come i pesci, la presenza di acidi grassi insaturi permette ai grassi di mantenere...

Dei rettili è talmente ben adattato allo sviluppo in ambiente subaereo, che le tartarughe marine devono deporre le uova sulle spiagge. alcuni rettili, e... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con classe; animali; sangue; freddo; Si dà da svolgere in classe ; Era una vecchia classe velica; classe sociale di commercianti e imprenditori; Gestisce il Paese: classe __; Custodiscono animali ; animali come i pointer; Si esibiscono al circo con animali feroci; Al circo si esibisce con animali feroci; Perdita di sangue dal naso; Regolano il flusso di sangue all interno del cuore; I RIS lo utilizzano per scovare macchie di sangue ; I corpuscoli nel sangue che ne causano la coagulazione; Si dice di clima molto freddo ; Vento freddo e secco che spira da nord-ovest; Paura morbosa ed esagerata del freddo ; Non caldo ma nemmeno freddo ; Cerca nelle Definizioni