Blocca la nave in mezzo al mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Blocca la nave in mezzo al mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVARIA

Significato/Curiosita : Blocca la nave in mezzo al mare

Grazie al motore a turbina, poteva raggiungere i 21 nodi di velocità in mare calmo, superando quindi in velocità ogni nave da battaglia dell'epoca. la sua...

Medesima distinzione scolastica in avaria comune (o generale, o grossa) e avaria particolare (o avaria semplice). l'avaria particolare è quella derivante... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

