Biscotti arcuati tipici di Casale Monferrato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Biscotti arcuati tipici di Casale Monferrato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : KRUMIRI

Significato/Curiosita : Biscotti arcuati tipici di casale monferrato

casale monferrato (ipa: [ka'sale mofer'rato], (casal monfrà ['ka'zl] in piemontese, [ka'z] in dialetto basso monferrino) è un comune italiano di...

p. 53. ^ krumiri di casale ^ ernst knam, che paradiso è senza cioccolato, edizioni mondadori, 2014, isbn 88-520-4677-1. crumiro krumiri rossi, su krumirirossi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

