Bela __, attore ungherese di un celebre Dracula - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bela __, attore ungherese di un celebre Dracula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Bela __, attore ungherese di un celebre dracula

bela lugosi, pseudonimo di béla ferenc dezso blaskó (lugoj, 20 ottobre 1882 – los angeles, 16 agosto 1956), è stato un attore ungherese naturalizzato...

