Azienda Tramvie e Autobus del Comune di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda Tramvie e Autobus del Comune di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATAC

Significato/Curiosita : Azienda tramvie e autobus del comune di roma

Atac azienda per la mobilità di roma capitale s.p.a. (dove atac è acronimo di azienda tramvie e autobus del comune) è un'azienda pubblica italiana di trasporto...

