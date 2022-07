Azienda americana che produce aerei da turismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda americana che produce aerei da turismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CESSNA

Significato/Curiosita : Azienda americana che produce aerei da turismo

Embraer s.a. (portoghese: [mba]) è un'azienda brasiliana che produce aerei civili, militari, esecutivi e agricoli e fornisce servizi aeronautici....

Il cessna 172 skyhawk è un monomotore quadriposto ad ala alta da turismo e da addestramento, prodotto dalla statunitense cessna aircraft company a partire... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

