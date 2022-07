Un attrezzo per il salto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un attrezzo per il salto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTA

Significato/Curiosita : Un attrezzo per il salto

Otto punteggi in ogni attrezzo. anche in questo caso solo due ginnasti per nazione possono partecipare ad ogni finale ad attrezzo. la regola è stata introdotta...

asta – modo di compravendita asta – attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta asta – tipo di bastone impiegato nella costruzione: come trave, come... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

