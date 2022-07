Alla televisione si guarda, a scuola si studia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alla televisione si guarda, a scuola si studia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROGRAMMA

Significato/Curiosita : Alla televisione si guarda, a scuola si studia

Che studia le conseguenze della televisione sulla popolazione. venne sviluppata negli anni settanta dal professor george gerbner, decano della scuola di...

Stai cercando il termine informatico, vedi programma (informatica). il programma (dal tardo latino programma -matis, gr. paµµa -µat, der. di p... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

