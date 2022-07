All università è di laurea o di esame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: All università è di laurea o di esame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SESSIONE

Significato/Curiosita : All universita e di laurea o di esame

La laurea (formalmente anche diploma di laurea) è un titolo di studio universitario rilasciato da un istituto di istruzione superiore, generalmente un'università...

Anni settanta. si parla di livello di sessione nel caso si parli di modello osi. in inglese, la parola "sessione" si riferisce a un periodo di tempo discreto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con università; laurea; esame; Una prestigiosa università parigina; È magnifico... all università ; Famosa università francese; università inglese seconda solo a Oxford; laurea in scienze __ e sportive; Alcuni incorniciano quella di laurea ; Fra la licenza media e la laurea ; Percorso di studio post laurea ing; Un esame di Giurisprudenza: __ penale; Annaffiato estesame nte, come un campo; esame medico a ultrasuoni; Un esame del sangue per l ematocrito; Cerca nelle Definizioni