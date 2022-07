Abraham che fu presidente degli Stati Uniti d America - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abraham che fu presidente degli Stati Uniti d America. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LINCOLN

Significato/Curiosita : Abraham che fu presidente degli stati uniti d america

Principale: presidente degli stati uniti d'america. questa lista cita e spiega in breve i nomi e le informazioni principali dei quarantasei presidenti che hanno...

Cercando altri significati, vedi abraham lincoln (disambigua). abraham lincoln, anche noto in italiano come abramo lincoln (hodgenville, 12 febbraio 1809 – washington... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con abraham; presidente; degli; stati; uniti; america; Fu il presidente dell Egitto negli Anni 70; presidente francese di origini ungheresi; Eletto a presidente della Turchia nel 2014; _ Sarkozy, ex presidente ; I dorsi degli uomini; La combinata che fa parte degli sport invernali; Lo Stato degli USA in cui la città più grande è Milwaukee; L oriente degli Americani; Il Parlamento degli stati Uniti; Convenzione diplomatica fra stati ; I suoi Papers sono stati uno scandalo nel 2015; L organo legislativo federale degli stati Uniti; Il Parlamento degli Stati uniti ; Compagnia di bandiera degli Emirati Arabi uniti ; L organo legislativo federale degli Stati uniti ; Gemelli uniti fisicamente dalla nascita; Azienda america na che produce aerei da turismo; Gattopardo america no; L oriente degli america ni; Stato insulare america no; Cerca nelle Definizioni