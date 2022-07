La scoprì per sbaglio Colombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scoprì per sbaglio Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMERICA

Significato/Curiosita : La scopri per sbaglio colombo

Cristoforo colombo (disambigua). cristoforo colombo, in latino: christophorus columbus; in spagnolo cristóbal colón; in portoghese cristóvão colombo (genova...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi america (disambigua). l'america, chiamata anche continente nuovo o nuovo mondo, è il continente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

